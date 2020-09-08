08 сентября 2020

В Свердловской области пересчитают число смертей от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский клинический противотуберкулезный диспансер, где будут размещаться на карантин граждане Китая по подозрению в инфицировании коронавирусом. Челябинск, эпидемия, здоровье, медицина, противотуберкулезный диспансер, врач, больница
На Среднем Урале работает специальная комиссия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области создана специальная комиссия, которая проверит правильность статистики по коронавирусу, в том числе — учет смертельных случаев. Об этом URA.RU сообщил глава свердловского минздрава Андрей Карлов.

«Как только СМИ подняли эту тему, мы тут же отреагировали: создана комиссия, которая сейчас детально все разбирает, — заявил агентству Карлов. — Предварительные данные [заместитель свердловского губернатора] Павел Креков уже озвучил (замгубернатора сообщал, что уже пересчитана региональная статистика по смертям от COVID за июль — прим. ред.). Будем работать дальше. Задача — сделать так, чтобы никаких сомнений в правильности статистики уже не было».

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на днях объяснил рост смертности в июле в 1,5 раза «накопленным эффектом» (из-за того, что выяснение причин смерти может по времени занимать до месяца). Также агентство рассказывало об аномалии в статистике по коронавирусу — резком спаде числа активных больных в начале августа, совпавшем с назначением нового министра здравоохранение региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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