В Свердловской области пересчитают число смертей от коронавируса

На Среднем Урале работает специальная комиссия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области создана специальная комиссия, которая проверит правильность статистики по коронавирусу, в том числе — учет смертельных случаев. Об этом URA.RU сообщил глава свердловского минздрава Андрей Карлов.

«Как только СМИ подняли эту тему, мы тут же отреагировали: создана комиссия, которая сейчас детально все разбирает, — заявил агентству Карлов. — Предварительные данные [заместитель свердловского губернатора] Павел Креков уже озвучил (замгубернатора сообщал, что уже пересчитана региональная статистика по смертям от COVID за июль — прим. ред.). Будем работать дальше. Задача — сделать так, чтобы никаких сомнений в правильности статистики уже не было».

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на днях объяснил рост смертности в июле в 1,5 раза «накопленным эффектом» (из-за того, что выяснение причин смерти может по времени занимать до месяца). Также агентство рассказывало об аномалии в статистике по коронавирусу — резком спаде числа активных больных в начале августа, совпавшем с назначением нового министра здравоохранение региона.