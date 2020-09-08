Челябинский депутат погиб в автокатастрофе

Машина врезалась в ограждение и перевернулась Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

Депутат Полетаевского сельского поселения Константин Минеев погиб в ДТП под Челябинском. Об этом сообщил URA.RU источник в совете депутатов.

«Константин был в „Субару“, которая разбилась вчера вечером в аварии с „Фордом“. Погиб сразу, вместе с девушкой, которая была за рулем», — рассказал собеседник агентства.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, ДТП случилось в 21:20 8 сентября на 1862-м км автодороги Москва—Челябинск. Subaru Legacy под управлением 19-летней девушки столкнулась с попутным Ford Focus. Затем Subaru налетела на металлическое ограждение, разделяющее потоки транспорта, опрокинулась, и на нее наехал ВАЗ-21112. «Водитель и пассажир автомобиля Subaru, мужчина 1992 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия», — пояснили в ведомстве.

В опрокинувшийся автомобиль врезалась отечественная легковушка Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

Ford выбросило с дороги Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области