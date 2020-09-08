08 сентября 2020
07 сентября 2020

Пермские поисковики достали пропавшего грибника из болота

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Болото у Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург
Мужчина несколько дней плутал в лесу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермские волонтеры-поисковики едва успели спасти заблудившегося в лесу грибника. Мужчина тонул в болоте. О случившемся рассказала министерству территориальной безопасности края кинолог-волонтер Наталья Нестерова. Девушка пояснила, что 77-летний пенсионер несколько дней плутал в лесах Добрянского района

«Он ушел [в лес] в черном костюме охранника. Нашли совершенно случайно, собака вышла на след, и вот представьте — на него можно было только наступить, он ведь по грудь находился в болоте», — поделилась историей спасения волонтер. Спасатели вытащили тонущего пермяка из трясины, а затем еще несколько километров несли на своих руках.

Наталья Нестерова работает программистом в одной из компаний, а в свободное от работы время занимается поиском заблудившихся грибников. В этом деле ей помогает обученный пес-лабрадор по кличке Печенька.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...