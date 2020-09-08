Пермские поисковики достали пропавшего грибника из болота

Мужчина несколько дней плутал в лесу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермские волонтеры-поисковики едва успели спасти заблудившегося в лесу грибника. Мужчина тонул в болоте. О случившемся рассказала министерству территориальной безопасности края кинолог-волонтер Наталья Нестерова. Девушка пояснила, что 77-летний пенсионер несколько дней плутал в лесах Добрянского района

«Он ушел [в лес] в черном костюме охранника. Нашли совершенно случайно, собака вышла на след, и вот представьте — на него можно было только наступить, он ведь по грудь находился в болоте», — поделилась историей спасения волонтер. Спасатели вытащили тонущего пермяка из трясины, а затем еще несколько километров несли на своих руках.

Наталья Нестерова работает программистом в одной из компаний, а в свободное от работы время занимается поиском заблудившихся грибников. В этом деле ей помогает обученный пес-лабрадор по кличке Печенька.