Крупное курганское дорожное госпредприятие распродает имущество

Варгашинское ДРСП продает асфальтобетонный завод и железнодорожный тупик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Варгашинское ДРСП, одно из крупнейших дорожных предприятий в Курганской области, выставило на продажу два своих актива. Общая стоимость имущества — более 3,5 млн рублей. Информация об аукционе опубликована на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

«Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности АО „Варгашинское ДРСП“, проводится открытым по составу участников», — отмечается в аукционной документации. Одним из лотов на торги выставлен железнодорожный тупик протяженностью 395 метров, расположенный в селе Сумки Половинского района. Его начальная цена — почти 1,5 млн рублей. Также предприятие готово продать асфальтобетонный завод площадью 146,2 кв.м, который находится в этом же селе. Он стоит более двух миллионов рублей.

Аукцион назначен на 21 сентября. Ранее департамент имущества выставил на торги контрольный пакет акций самого АО «Варгашинское ДРСП». Аукцион должен состояться 18 сентября. 51% акций предприятия оценен в 502,3 млн рублей.

Дозвониться за комментариями до руководства Варгашинского ДРСП по телефонам, имеющимся в распоряжении URA.RU, не удалось. По данным СБИС, выручка Варгашинского ДРСП по итогам 2019 года впервые с 2013 года (более ранние данные отсутствуют) превысила миллиард рублей. Это вдвое выше, чем в 2018 году (467,9 млн рублей). Чистая прибыль при этом выросла с 1,3 до 5,4 млн рублей.