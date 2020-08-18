Курганские власти распродают акции своих предприятий

Правительство Курганской области в пятый раз пытается продать акции крупнейшей сети аптек в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аукцион по продаже акций пяти госпредприятий Курганской области объявлен региональным департаментом имущества. На торги выставлены ценные бумаги АО «Курганфармация» — крупнейшей в регионе сети аптек, а также дорожных предприятий.

«Пакет обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества „Курганфармация“ в количестве 16 138 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, что составляет 49% уставного капитала общества», — говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте департамента. Начальная цена этого лота — 422,2 млн рублей.

Кроме того, власти пытаются продать контрольные пакеты акций (51%) четырех дорожных предприятий. За ценные бумаги Варгашинского ДРСП просят 502,3 млн рублей, АО «Автодор Северо-Запад» — 385,2 млн рублей, Введенского ДРСУ «Автодорстрой» — 202,1 млн рублей, Щучанского ДРСУ — 40,833 млн рублей.

Это уже не первая попытка властей продать акции указанных предприятий. Ценные бумаги «Курганфармации» выставляются на торги в пятый раз с ноября 2019 года. Изначально за них просили 508 млн рублей. Но даже после снижения стоимости на торги не заявлялся ни один покупатель. Акции дорожных предприятий пытаются продать в четвертый раз за тот же период. Изначально на торги выставляли 49% акций, а с июля пытаются реализовать 51% акций.

Ранее URA.RU сообщало, что план приватизации госимущества Курганской области в 2019 году исполнен всего на 0,2% из-за отсутствия покупателей. В результате вместо 1,4 млрд рублей областной бюджет получил лишь 2,9 млн рублей.