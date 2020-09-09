Представитель Путина рассказал, как победить бедность в России

Проблему бедности стоит решать через «оцифровку» населения, считает Дмитрий Песков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Решить проблему бедности населения России можно, но для этого сначала необходимо предоставить доступ в интернет максимально широкому кругу людей и создать инфраструктуру электронного взаимодействия для каждого человека. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Конечно, без данных проблему бедности решить нельзя… Здесь надо понимать одну простую вещь — самое бедное население — оно одновременно наименее оцифрованное. Это то население, у которого меньше всего доступ в интернет — раз, и которое меньше всего стремится попасть в интернет», — приводит РИА «Новости» слова Пескова, сказанные на онлайн-конференции «Data DebatЫ: данные для снятия социального неравенства».

Это же, по его словам, касается той части населения, которая живет в «гаражной экономике». То есть тех, кто чаще всего используют наличные деньги и всячески уклоняются от взора государства. Обозначенную проблему власти хотят решить в течение десяти лет. В 2024-м они планируют «оцифровать» подавляющее большинство населенных пунктов, а к 2030-му интернет должен появиться уже у 97% домохозяйств.

Песков подчеркнул, что существует две модели борьбы с бедностью. Первая называется «Справедливая точность» и предполагает выделение человека, которому действительно нужна помощь. В ней важно отделить таких людей от тех, которые «притворяются бедными, чтобы получать больше выплат от государства». Вторая модель — «Мотивация к росту». Она создает для человека сочетание финансовой и нефинансовой мотивации к тому, чтобы он вышел из позиции «человек, который постоянно находится на социальной помощи государства» в позицию «человека, который приносит пользу стране, экономике».