Курганский бизнесмен взял в «Сбербанке» 1 млрд рублей и не вернул

В Кургане задержан предприниматель Сергей Пузанов. Претензии силовиков, по версии инсайдеров URA.RU, связаны с невозвратом кредита Сбербанку.
«На несколько дней в курганское СИЗО заезжал бизнесмен Сергей Пузанов. Речь об 1 млрд рублей», — рассказал источник, приближенный к уголовно-исполнительной системе.
По информации инсайдера-бизнесмена, Пузанов сейчас под домашним арестом. «Остается вопрос, как банк предоставил заем? Очень сложно добиться выделения миллиардного кредита. Даже под залог имущества это удается крупнейшим заводам», — поделился предприниматель.
По открытым данным, Сбербанк с 2018 года взыскивает с владельца трех нефтяных компаний долг. Банк подал на банкротство Пузанова и назначил финансового управляющего.
В пресс-центре Уральского банка Сбербанка URA.RU прокомментировали, что банк кредитовал ООО «УК «Уралнефть». Пузанов выступал поручителем на всю сумму обязательств. Сейчас компания находится в процедуре банкротства, как и сам Пузанов. Требования банка включены в реестр требований кредиторов.
«По заявлению банка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, по факту незаконного получения кредита в Сбербанке ООО «УК «Уралнефть» в связи с причинением кредитору крупного ущерба», — пояснили в пресс-центре Сбербанка.
В УМВД России по Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.
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