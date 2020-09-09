09 сентября 2020
08 сентября 2020

В Тюмени массово эвакуируют людей из торговых центров

© Служба новостей «URA.RU»
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Минирование ТРЦ
Эвакуация началась за полчаса до открытия торговых центров Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени из торгового центра «Гудвин» эвакуирован весь персонал. Об этом в редакцию URA.RU сообщил один из сотрудников ТРЦ. В соцсетях появилась информация о том, что людей эвакуировали также еще из двух тюменских торговых центров.

«Примерно за полчаса до открытия „Гудвина“ всем объявили, что нужно выйти на улицы. Причин никто нам не озвучил. Эвакуация прошла спокойно. Никакой паники не было. Сейчас мы с коллегами стоим на улице. Ждем, когда все это закончится. Внутри работает полиция», — сообщил агентству один из сотрудников торгового центра.

В городских пабликах соцсети «ВКонтакте» пользователи сообщают о том, что людей эвакуировали также из ТРЦ «Кристалл» и «Колумб». В городское ГУВД направлен запрос. Ожидается ответ. При этом, источники URA.RU в правоохранительных органах сообщают, что в данном случае речь идет о волне лжеминирования.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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