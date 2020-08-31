В Перми школу закрыли на карантин из-за угрозы COVID-19

Школа в Перми продолжит дистанционное обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Музыкальную школу №6 города Перми закрыли на карантин из-за заражения коронавирусом одного из преподавателей. Об этом URA.RU рассказали родители учащихся школы.

«Сказали, что школа будет закрыта, а все ученики будут заниматься дистанционно, поскольку один из педагогов заразился коронавирусом», — сообщила агентству одна из родительниц. В учебном заведении корреспонденту URA.RU подтвердили, что музыкальная школа начнет учебный год в удаленном формате.

«Эту неделю школа остается на дистанционном обучении. У нас есть преподаватель, который, действительно, лежит в больнице. Ему поставили [диагноз] „пневмония“, поэтому мы решили продлить дистант, чтобы не было угрозы здоровья для детей. С 7 сентября планируем начать обучение в прежнем формате», — отметила директор образовательного учреждения Светлана Каминская

Ранее, в ходе онлайн-эфира в социальных сетях, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что краевые власти не планируют осенью переводить школьников на «удаленку». При этом он отметил, что обучение в школах должно проходить с соблюдением всех необходимых норм безопасности.