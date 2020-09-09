Подписи за выборы мэров блокируют работу свердловского заксо

Активисты сдали в заксобрание более 10000 подписей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Необходимость проверки подписей за возвращение прямых выборов глав свердловских муниципалитетов создаст трудности для работы свердловского заксобрания, рассказал источник URA.RU. Для соблюдения норм закона необходимо проверять в среднем по 936 подписей в день или по 117 в час.

У спикера Людмилы Бабушкиной есть три дня на передачу подписных листов и итогового протокола в аппарат Заксобрания, следует из закона «Об областных актах Свердловской области», который регламентирует в том числе внесение законопроектов в порядке народной законотворческой инициативы. На проверку документов отводится 14 дней, за процедурой могут наблюдать представители инициативной группы.

Бабушкина подтвердила, что проверкой подписей будет заниматься аппарат Законодательного Собрания. «Но мы имеем право привлекать специалистов на основании [гражданско-правового] договора. Даже члены инициативной группы признают, что не все подписные листы заполнены верно — нам передали 13 109 листов, а их гораздо больше. Поэтому проверку будем проводить особо тщательно», — рассказала Людмила Бабушкина URA.RU. После првоерки подписей в течение недели будет сделано заключение.

Группа «Народная инициатива» собрала 14972 подписей за возвращение прямых выборов глав городов Свердловской области. После перепроверки из-за ошибок в оформлении осталось 13 109 подписей, которые сегодня были сданы в заксобрание региона.