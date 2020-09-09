В поликлинике курганского города продают сертификаты о прививках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медики Шадринской детской поликлиники в Курганской области берут деньги за заполнение справки — сертификата о прививках. Об этом URA.RU сообщила жительница Шадринска Наталья Маханова.

«В чеке указано — приход: за заполнение прививочного сертификата — 150 рублей. Я спросила в поликлинике, почему эти же данные из карточки в справку об эпидокружении вносятся бесплатно, а за переписывание их же в сертификат надо платить. На этот вопрос я так и не получила ответа», — поделилась Маханова.

Многодетная мама рассказала, что по информации знакомых такие же сертификаты в Каргаполье и в Далматово выписываются бесплатно. «У нас это сделано платно по распоряжению и. о. главного врача Надежды Шаровой», — уточнила Маханова.

В детской поликлинике Шадринска URA.RU подтвердили, что заполнение сертификатов проводится за деньги. «Потому что у нас область не лицензирована на сертификаты. Сертификаты нужны тем, кто уезжает на учебу за пределы региона, потому что там не действительна справка без сертификата», — сказали в поликлинике.

Получить комментарии руководителя поликлиники Надежды Шаровой агентству не удалось. Женщина находится в отпуске в связи с тем, что баллотируется в депутаты Шадринской гордумы. В департамент здравоохранения направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

В шадринской детской поликлинике заполнение сертификата стоит 150 рублей Фото предоставлено Натальей Махановой