Мятежного свердловского схимонаха Сергия отлучили от церкви

Сергия отлучили от церкви Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Схимонаха Сергия, который захватил Среднеуральский монастырь, отлучили от церкви. Об этом сообщил председатель Церковного суда Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Малета

Малета рассказал, что причиной послужило упорство Сергия, которому было запрещено служение. «Дальнейшие действия, если священник продолжает служение — он подлежит отлучение от церкви», — уточнил он. Председатель Церковного суда добавил, что решение об отлучении Сергия направлено патриарху Кириллу на подпись. Схимонах Сергий на очередной суд не явился. Ранее он был лишен сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов и ряда Апостольских правил и Церковных канонов.

В своих речах Сергий призывал нарушать самоизоляцию, уничтожать вышки 5G, не признавал существование коронавируса и требовал от президента России Владимира Путина передать ему власть. Уже несколько месяцев Сергий отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.