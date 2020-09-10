Армия Беларуси даст танковый бой на западе страны

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Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, военные, оружие, танковый биатлон, т72-3б, армия, танк
Белоруссия проверит боеготовность танкового батальона на западном направлени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Белоруссии в рамках проверки боевой готовности танкового батальона будут отработаны оборонительные элементы боя. Об этом говорится на сайте Минобороны республики.

«В ходе проводимых мероприятий личным составом будут отработаны вопросы ведения оборонительного боя и проведены стрельбы из танка штатным снарядом», — говорится в сообщении оборонного ведомства Белоруссии. Учения пройдут на общевойсковом полигоне «Обуз-Лесновский», который находится в нескольких километрах от границы с Польшей.

В конце августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отдал приказ начать масштабные тактические учение в западном направлении. На них белорусские военные в рамках учений отработали элементы обороны, пишет «Национальная служба новостей». А глава республики Александр Лукашенко пригрозил закрыть границы страны для западных стран, передает «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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