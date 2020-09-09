Евгений Куйвашев рассказал полпреду о потерях свердловского бюджета из-за пандемии Аппарат полномочного представителя президента в УрФО

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов обсудил с губернатором Евгением Куйвашевым ситуацию с бюджетной обеспеченностью Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского губернатора.

«Губернатор рассказал о потерях доходной части бюджета. По состоянию на 1 сентября, поступления составили 135,7 млрд.рублей. Это на 12,9 млрд рублей, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщили в пресс-службе полпреда. Снижение доходов связано с введением ограничительных мер в целях противодействия COVID-19, уточнил губернатор Куйвашев на встрече.

В ходе встречи также обсуждалось обеспечение 234 972 учеников начальных классов бесплатным питанием, проведение в регионе прививочной кампании, в которой должно принять участие более 2,5 млн человек, а также подготовка к отопительному сезону. Комментируя последний вопрос, Евгений Куйвашев сообщил Николаю Цуканову, что подготовка сферы ЖКХ к отопительному сезону находится на его личном контроле, уточнили в полпредстве.