РПЦ: отлученным от церкви Сергием манипулировали

Сергием кто-то манипулирует, считают в РПЦ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Бывший схимонах Сергий, который захватил Серднеуральский монастырь, возможно, является жертвой манипуляций. Об этом заявил настоятель Храма на крови отец Максим Миняйло после заседания церковного суда, отрешившего Сергия от церкви.

Подозрения вызвали, по его словам, тексты, которые Сергий регулярно направлял в адрес Екатеринбургского митрополита и партиарха. «Скомпилированный текст, который, как нам кажется, принадлежит авторству каких-то других людей, но не самому отцу Сергию. Мы видим, как не коррелирует этот текст с публичными выступлениями отца Сергия», — отметил Миняйло. Поэтому, по его словам, Сергия хотели увидеть в церковном суде и выслушать его точку зрения. «Мы видим, что человек, который сам манипулирует людьми, в свою очередь оказывается подверженным манипуляции», — рассказал священник.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Серия лишили сана, а затем отлучили от церкви. В своих речах Сергий призывал нарушать самоизоляцию, уничтожать вышки 5G, не признавал существование коронавируса и требовал от президента России Владимира Путина передать ему власть. Уже несколько месяцев Сергий отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.