Вспышки коронавируса произошли в 11 регионах России

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В Минздраве объяснили, что вспышки произошли из-за того, что в России еще идет первая волна COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В 11 регионах России зафиксированы вспышки заболеваемости коронавирусом. Врачи объясняют это тем, что в стране еще не закончилась первая волна COVID-19, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

«В нашей стране еще идет так называемая первая волна. То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. Всплески — я имею в виду прибавления новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией», — поделился Авдеев с журналистами.

В четверг, 10 сентября, в России зафиксировано 5 363 новых случаев коронавируса, что на 145 больше, чем днем ранее. Всего инфекцией с начала пандемии заразилось 1 046 370 россиян, уточняет RNS. Число смертей, связанных с коронавирусом, увеличилось на 128 — до 18 263.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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