В России новый скачок заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 5 363 новых случаев коронавируса. По сравнению с данным от 9 сентября, количество случаев выросло на 145. Такие данные сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 5 363 новых случая коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно официальным данным, за сутки скончались 128 зараженных, выздоровели 5 915 человек.
На первом месте по количеству заболевших COVID-19 по-прежнему Москва (+695), на втором месте Санкт-Петербург (+215), на третьем — Московская область (+169). Среди регионов Урала статистика следующая: Свердловская область — 126 новых случаев коронавируса, ХМАО — 80, Челябинская область — 69, Пермский край — 60, ЯНАО — 54, Тюменская область — 54, Курганская область — 26.
За все время эпидемии коронавирусом в России, по данным оперштаба, выявлено 1 046 370 случаев коронавируса. Среди них 18 263 скончались, 862 373 выздоровели.
Ранее сообщалось, что общее число жертв коронавируса стали больше 900 тысяч человек, передает агентство Nation News. Однако COVID-19 может быть еще опаснее из-за сочетания с сезонным гриппом. Главный врач ГБУЗ КДП №121 Андрей Тяжельников предупредил, что микс из этих инфекций может вызвать тяжелое течение болезни и привести к осложнениям, пишет «Национальная служба новостей».
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