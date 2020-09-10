В России появятся новые ветераны Великой Отечественной войны

Пожилые севастопольцы смогут получать новые меры поддержки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жителям Севастополя, пережившим осаду в 1941—1942 годах, присвоят статус ветеранов Великой Отечественной войны. Таким образом они получат право на различные федеральные меры социальной поддержки. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму «Единая Россия».

«Документ устанавливает, что горожане, награжденные знаком „Жителю осажденного Севастополя“, получат федеральные меры социальной поддержки — такие же, как жители блокадного Ленинграда. В их числе — ежемесячная денежная выплата, обеспечение жильем, компенсация расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте», — рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Документ был разработан совместно с правительством. В кабмине процесс курировала вице-премьер Татьяна Голикова. Андрей Турчак заметил, что внесение законопроекта имеет особое значение в год 75-летия Победы: «Севастопольцы очень ждут этот законопроект. Естественно, весь наш ресурс будет вовлечен в эту работу. Рассчитываем, что он будет принят уже в начале осенней сессии и вступит в силу с 1 октября этого года».