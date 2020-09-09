Жена Текслера и мэр Челябинска едут к любимому художнику

Ирина Текслер (слева) и Наталья Котова лично поздравят скульптора со званием почетного гражданина (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Наталья Котова, спикер гордумы Андрей Шмидт и супруга губернатора Ирина Текслер 11 сентября лично поздравят скульптора Вардкеса Авакяна с присвоением ему звания почетного гражданина города. Для этого они приедут в его мастерскую, сообщил источники URA.RU в мэрии города.

«Обычно дипломы новым почетным гражданам вручались на торжественном приеме, приуроченным ко Дню города. Но из-за пандемии он не состоялся. Поэтому поздравления будут сделаны в таком формате», — сказал собеседник. По его словам, Шмидт и Котова сначала побывают на торжественном построении гарнизона полиции, где вручат диплом экс-начальнику регионального ГУ МВД генерал-лейтенанту в отставке Юрию Луконину. Час спустя к ним присоединится первая леди области, хорошо знакомая с Авакяном.

«Наталья Петровна [Котова] и Андрей Владимирович [Шмидт] действительно лично поздравят почетных граждан и вручат положенные регалии. Но комментировать участие супруги губернатора мы не можем», — сказала URA.RU пресс-секретарь городской думы Лариса Окунева. В пресс-службе правительства области воздержались от комментариев.

Луконин в 1994—2002 годах возглавлял ГУВД по области. 88-летний Авакян — народный художник РФ, чьи работы украшают столицу Южного Урала, Магнитогорск, Копейск. Он автор памятников Курчатову, Глинке, Прокофьеву и студенту около ЮУрГУ. В конце 2019 года его мастерскую посетила Ирина Текслер. Она восхитилась работами художника и удивилась, что он до сих пор не стал почетным гражданином Челябинска.