Назван неконтролируемый источник коронавируса

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Зуев напомнил, что нужно соблюдать масочный режим Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Бессимптомные носители коронавируса являются неконтролируемым источником инфекции. Об этом сообщил российский ученый-вирусолог Виктор Зуев.

«Сейчас главная опасность происходит от тех бессимптомников, у которых положительный тест [на коронавирус]. Они — неконтролируемые источники заражения», — цитирует «Федеральное агентство новостей» Зуева. По его словам, невозможно предугадать встречу с бессимптомным носителем COVID-19.

Зуев напомнил, что нужно соблюдать масочный режим, несмотря на то, что число новых случаев коронавируса снижается. Вирусологи надеются, что пандемию можно будет победить с помощью вакцины, добавил ученый.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве началась вакцинация от коронавируса, передает «Национальная служба новостей». Заявки на вакцинацию подали 35 тысяч москвичей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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