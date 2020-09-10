Назван неконтролируемый источник коронавируса

Бессимптомные носители коронавируса являются неконтролируемым источником инфекции. Об этом сообщил российский ученый-вирусолог Виктор Зуев.
«Сейчас главная опасность происходит от тех бессимптомников, у которых положительный тест [на коронавирус]. Они — неконтролируемые источники заражения», — цитирует «
Зуев напомнил, что нужно соблюдать масочный режим, несмотря на то, что число новых случаев коронавируса снижается. Вирусологи надеются, что пандемию можно будет победить с помощью вакцины, добавил ученый.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве началась вакцинация от коронавируса, передает «Национальная служба новостей». Заявки на вакцинацию подали 35 тысяч москвичей.
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