Перед выборами в рядах пермской ЛДПР назрел раскол

В рядах пермского реготделения ЛДПР началась борьба за власть Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермское региональное отделение ЛДПР раскололось перед выборами главы региона на две противоборствующие группы, сообщают URA.RU источники, знакомые с ситуацией. Во главе одной оказался депутат гордумы от ЛДПР Илья Лисняк, а во главе второй — депутат краевого парламента, либерал-демократ Олег Постников.

«Лисняк хочет получить контроль над реготделением ЛДПР перед выборами 2021 года. Он начал дружить с краевой властью и помогать ей через свою сеть пабликов в соцсетях», — рассказал URA.RU инсайдер. Он добавляет, что, почувствовав это, бывший лидер пермского отделения ЛДПР Постников стал сближаться и создавать коалицию с представителями других оппозиционных партий.

Источник URA.RU в рядах ЛДПР пояснил, что федеральное руководство партии готовится поменять лидера реготделения. При этом утверждается, что, если это произойдет, то Постников не сможет попасть в новый состав краевого парламента, а его место займет Лисняк.

Постников и Лисняк в беседе с корреспондентом URA.RU отрицают факт какого-либо раскола в рядах партии. «На кого работают или не работают отдельные депутаты ЛДПР — это их отдельная история. Есть ли связь Лисняка с К14? (краевой администрацией, — прим. редакции) — Может быть. Но это его выбор. Главное связь с РО (региональным отделением, — прим. редакции). Есть связь — войдет в список кандидатов в 2021 году, нет связи — маловероятно», — пояснил URA.RU Постников. Лисняк же от развернутых комментариев воздержался.