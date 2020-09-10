10 сентября 2020
09 сентября 2020

В ХМАО жители возмущены очередями в МФЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие филиала Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Екатеринбург, многофункциональный центр, мои документы, мфц
Жители ХМАО недовольны очередями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители ХМАО высказывают недовольство по поводу очередей в МФЦ. Жители не могут оформить необходимые документы и получить справки. Об этом пользователи пишут в Instagram.

«Полтора часа простояли с женой, так и не вошли! Типа с пандемией борются, а на крыльце люди чуть ли не в обнимку стоят», — говорят пользователи.

В комментариях добавляют: «Это явление сейчас везде: в почте, в аптеках, в пенсионном фонде и т. д.». Однако правительство ХМАО напоминает, что меры по соблюдению ограничений на предельное количество лиц в помещении и социальная дистанция все еще необходимы.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО перешел на третий этап снятия ограничений. Глава региона Наталья Комарова также отметила, что югорчанам по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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