В ХМАО жители возмущены очередями в МФЦ

Жители ХМАО недовольны очередями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители ХМАО высказывают недовольство по поводу очередей в МФЦ. Жители не могут оформить необходимые документы и получить справки. Об этом пользователи пишут в Instagram.

«Полтора часа простояли с женой, так и не вошли! Типа с пандемией борются, а на крыльце люди чуть ли не в обнимку стоят», — говорят пользователи.

В комментариях добавляют: «Это явление сейчас везде: в почте, в аптеках, в пенсионном фонде и т. д.». Однако правительство ХМАО напоминает, что меры по соблюдению ограничений на предельное количество лиц в помещении и социальная дистанция все еще необходимы.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО перешел на третий этап снятия ограничений. Глава региона Наталья Комарова также отметила, что югорчанам по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности.