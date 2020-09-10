Российский хип-хоп исполнитель Олег «ЛСП» Савченко выпустил первый за три года альбом с неблагозвучным названием «Свиное рыло». Несмотря на то, что певца критиковали за постоянные переносы релиза, в целом его поклонники в социальных сетях отнеслись к новой работе благосклонно.
«Хорошая работа, Олег», — один из самых популярных комментариев под выложенным в официальной группе музыканта альбомом. Эта фраза стала локальным мемом для всех поклонников творчества ЛСП.
По информации паблика FLOP FLOP, в сентябре Савченко приготовил для своих поклонников сразу два альбома. Презентация второго под названием «One More City», состоящего из 18 треков, запланирована на 18 сентября.
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