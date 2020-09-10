10 сентября 2020

В соцсетях удивились новой пластинке рэпера ЛСП. «Альбом про свиней — это постирония?»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, музыка, синтезатор, клавиши
Поклонники встретили альбом певца благосклонно Фото: Илья Московец © URA.RU

Российский хип-хоп исполнитель Олег «ЛСП» Савченко выпустил первый за три года альбом с неблагозвучным названием «Свиное рыло». Несмотря на то, что певца критиковали за постоянные переносы релиза, в целом его поклонники в социальных сетях отнеслись к новой работе благосклонно.

«Хорошая работа, Олег», — один из самых популярных комментариев под выложенным в официальной группе музыканта альбомом. Эта фраза стала локальным мемом для всех поклонников творчества ЛСП.

По информации паблика FLOP FLOP, в сентябре Савченко приготовил для своих поклонников сразу два альбома. Презентация второго под названием «One More City», состоящего из 18 треков, запланирована на 18 сентября.

Не все пользователи остались довольны релизом
Творчество поклонников музыканта
Многие пользователи ждут второго альбома, называя вышедший «фейком»…
… подтверждают информацию о другом альбоме и новостные паблики

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...