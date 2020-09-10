Коммунистов ЯНАО обвинили в эксплуатации пенсионеров на выборах

Соперники КПРФ считают, что партия подвергла риску здоровье ямальских пенсионеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Коммунисты ЯНАО, пренебрегая рекомендациями эпидемиологов, привлекают в качестве наблюдателей на выборы пенсионеров в возрасте от 65 лет. Такое заявление сделал руководитель реготделения «Справедливой России» Максим Лазарев на своей странице в Instagram. Он пояснил, что в Салехарде среди наблюдателей от КПРФ есть люди 72 и 65 лет.

«Товарищи, ограничения для пожилых людей никто в округе не отменял. Вы их на участки хотите посадить, где пройдут тысячи людей за дни голосования?! Вы их смерти желаете?» — написал Лазарев. Эсер призвал другие ямальские партии «провести выборы достойно и выйти из политической борьбы людьми».

Атака справедливороссов на КПРФ стала продолжением конфликта партий, который тянулся в течение большей части предвыборной кампании, поделился мнением источник URA.RU в политических кругах. «Утечка информации произошла простым образом — конфликт с коммунистами накалил окружение эсеров до такой степени, что сбор компромата начался сам собой. При этом Лазарев человек известный, соратников у него достаточно. Основной упор наблюдения они сделали на Салехарде», — сказал инсайдер.

Первый секретарь отделения КПРФ Елена Кукушкина заявила URA.RU, что будет разбираться с Лазаревым через прокуратуру. По ее словам, он не мог свободно заполучить личные данные наблюдателей, так как они доступны только членам территориальных избиркомов. «Эти люди сядут на участки только 13 сентября. Как он мог узнать их возраст?» — пояснила свою позицию Кукушкина.

В Общественной палате ЯНАО пояснили агентству, что в России для наблюдателей нет ограничений по возрасту. «Поэтому данный инцидент — только моральная сторона подхода коммунистов на этапе избирательного процесса. Самое важное, что в части соблюдения безопасности в период пандемии в регионе для людей пожилого возраста организовано голосование на дому, которое испытано на практике в период голосования по поправкам в Конституцию», — заявил председатель ямальской ОП Дмитрий Заякин.