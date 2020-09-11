Германия готова отказаться от «Северного потока» из-за Навального

Германия может отказаться от газопровода «Северный поток-2». По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, такая мера рассматривается в качестве реакции на инцидент с блогером Алексеем Навальным.
«Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение», — цитирует Мааса ТАСС. Однако, политик подчеркнул, что окончательные меры будут зависеть от России.
Маас добавил, что в настоящее время Москва принимает непосредственное участие в расследовании всех обстоятельств произошедшего с блогером. От ее действий зависит и реакция ФРГ.
Ранее глава комитета по экономике и энергетике Германии Клаус Эрнст заявил, что возможные попытки остановить реализацию проекта «Северный поток-2» являются ошибкой. Он подчеркнул, что газопровод — международный проект.
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