Германия готова отказаться от «Северного потока» из-за Навального

ФРГ рассматривает вариант заморозки проекта как реакцию на произошедшее с Навальным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Германия может отказаться от газопровода «Северный поток-2». По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, такая мера рассматривается в качестве реакции на инцидент с блогером Алексеем Навальным.

«Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение», — цитирует Мааса ТАСС. Однако, политик подчеркнул, что окончательные меры будут зависеть от России.

Маас добавил, что в настоящее время Москва принимает непосредственное участие в расследовании всех обстоятельств произошедшего с блогером. От ее действий зависит и реакция ФРГ.

Ранее глава комитета по экономике и энергетике Германии Клаус Эрнст заявил, что возможные попытки остановить реализацию проекта «Северный поток-2» являются ошибкой. Он подчеркнул, что газопровод — международный проект.