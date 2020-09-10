В Свердловской области число заболевших COIVD снова растет

У медиков по-прежнему много работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области выявлено 133 новых случая COVID-19, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Число заболевших растет второй день подряд. Более 130 заболевших в регионе не фиксировалось уже три недели — 20 августа было выявлено 139 новых случаев.

За сутки скончались трое свердловчан с диагнозом «коронавирус». «Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 49 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе. Всего госпитализировано 368 граждан. При этом продолжает расти число активных больных, их число достигло 5 446 человек, схожая цифра была на 21 июля (5 549).

Из больниц выписано 63 человека, общее число выписанных достигло 20 602. С начала пандемии заболело 26 660 свердловчан, умерло 512.

Число активных больных продолжает расти URA.RU