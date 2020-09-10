Главный редактор «Медузы» отказался от пермского СМИ

Иван Колпаков был соучредителем пермского СМИ с 2011 года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков вышел из состава учредителей ООО «Центр деловой информации» (выпускает пермскую газету Business Class). Соответствующие изменения, которые произошли 9 сентября, отражены в едином госреестре юридических лиц.

«Колпаков И.С. вышел из состава учредителей; Центр Деловой Информации, ООО вошел в состав учредителей», — сказано в картотеке СБИС. Колпакову принадлежало 2% компании, которые сейчас перешли ООО «Центр деловой информации».

Гендиректор и соучредитель общества Светлана Мазанова рассказала URA.RU, что Колпаков приезжал в Пермь еще в конце 2019 года и тогда же написал заявление о выходе из состава учредителей. Она пояснила, что «Центр деловой информации» выкупил долю Колпакова по балансовой стоимости. При этом точная сумма не называется.

По данным картотеки СБИС, рыночная стоимость компании составляет около 41,2 млн рублей. Соответственно, доля главного редактора «Медузы» могла быть оценена в 820 тысяч рублей. Связаться с Колпаковым не удалось — известный URA.RU номер телефона отключен, а на момент публикации в мессенджерах не ответил.