Депутат, предложивший сажать детей, может не пройти в Госдуму

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Депутат Сергей Востриков поддержал идею сажать детей с 12 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов может не войти в следующий созыв федерального парламента, который изберут в 2021 году. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Партийный руководитель раскритиковал Вострецова за то, что тот поддержал инициативу снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет.

«Депутатский мандат Вострецова истекает в следующем году, и, возможно, это его последний созыв в Госдуме», — приводит слова Турчака пресс-служба партии. По словам секретаря генсовета, позиция депутата говорит о его профнепригодности и подрывает доверие к Госдуме, «Единой России» и к органам власти в целом.

Предложение привлекать к уголовной ответственности с 12 лет (сейчас — с 16 лет, в особых случаях — с 14 лет) появилось на сайте Российской общественной инициативы. Необходимость изменений объясняется ростом детской преступности. Вострецов заявил, что в инициативе «есть логика».

Ранее депутат уже подвергался критике руководства фракции ЕР в Госдуме за неосторожные инициативы. В январе однопартийцы не поддержали предложение Вострецова о вводе налога для домохозяек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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