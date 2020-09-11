Депутат, предложивший сажать детей, может не пройти в Госдуму

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов может не войти в следующий созыв федерального парламента, который изберут в 2021 году. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Партийный руководитель раскритиковал Вострецова за то, что тот поддержал инициативу снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет.
«Депутатский мандат Вострецова истекает в следующем году, и, возможно, это его последний созыв в Госдуме», — приводит слова Турчака пресс-служба партии. По словам секретаря генсовета, позиция депутата говорит о его профнепригодности и подрывает доверие к Госдуме, «Единой России» и к органам власти в целом.
Предложение привлекать к уголовной ответственности с 12 лет (сейчас — с 16 лет, в особых случаях — с 14 лет) появилось на сайте Российской общественной инициативы. Необходимость изменений объясняется ростом детской преступности. Вострецов заявил, что в инициативе «есть логика».
Ранее депутат уже подвергался критике руководства фракции ЕР в Госдуме за неосторожные инициативы. В январе однопартийцы не поддержали предложение Вострецова о вводе налога для домохозяек.
Подписывайтесь на URA.RU в