Депутат Госдумы, предложивший налог для домохозяек, объяснил свою идею

По мнению депутата, налоги не платит четвертая часть трудоспособного населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов заявил, что его предложение ввести налог для домохозяек на самом деле относилось ко всем, кто не платит налоги. По мнению парламентария, надо помочь людям определиться со статусом.

«У нас в стране десятки миллионов граждан не платят налоги, при этом не являясь ни одной социальной категорией, ни инвалидами, ни пенсионерами, ни студентами, ни безработными, ни многодетными, ни мамами в декрете. У нас 20 с лишним миллионов домохозяек и домохозяев?» — заявил он телеканалу 360. По словам Вострецова, если люди работают в «серой зоне», то нужно «навести порядок». Он также добавил, что надо помочь людям оформить полагающиеся им пособия.

Депутат отметил, что деньги нужны для улучшения медицины и образования. Вострецов уверен, что нужно «начинать с себя», если люди хотят порядка и налога на богатых. Он добавил, что домохозяйки могут платить налог на уровне самозанятых, то есть четыре процента от дохода.

Ранее Вострецов предложил брать налоги с домохозяек, так как они, по его мнению, являются самозанятыми. По его словам, они не платят налоги, однако пользуются пособиями и бесплатной медициной. В «Единой России» не поддержали такую инициативу депутата. Зампредседателя партии в Госдуме Андрей Исаев заявил, что к введению новых платежей нужно подходить очень осторожно, пишет агентство Nation News.