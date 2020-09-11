Более четверти россиян признались в бедности

Чуть больше четверти россиян считают свое материальное положение плохим. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Свое материальное положение россияне сегодня оценивают преимущественно как среднее (60%), каждый четвертый дает негативную оценку (26%)», — сообщают во ВЦИОМ. 14% респондентов считают свое материальное положение хорошим.
Также россияне оценили экономическое положение страны в целом. Половина (49%) опрошенных россиян оценивают экономическое положение страны как среднее. Хорошим экономическое положение России назвали только 12%, а 34% — плохим. Почти четверть респондентов (24%) ждут, что потом будут жить лучше. 41% считает, что будут жить так же, как и сейчас. Более негативного сценария ожидают 25% опрошенных.
Ранее спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что решить проблему бедности населения России можно, но для этого сначала необходимо предоставить доступ в интернет максимально широкому кругу людей. Ведущий свой видеоблог челябинский священник, иерей Владимир Панарин, называющий себя в «Попблогер», назвал божий промысел причиной нищеты россиян, пишут «Дни.ру». Он считает, что бог бережет русский народ от богатства.
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