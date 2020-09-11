Сокамерники раскрыли поведение Ефремова в СИЗО

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Спектакль
Михаила Ефремова приговорили к восьми годами колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Сокамерники актера Михаила Ефремова и сотрудники СИЗО №5, куда он был доставлен после суда, не жалуются на поведение артиста. Об этом рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«Пока к нему не было претензий ни у сотрудников, ни у сокамерников. Он не был снобом, не вел себя как-то вызывающе», — цитирует Меркачеву «Национальная служба новостей». Правозащитница добавила, что Ефремов не требовал к себе особого внимания.

Есть шанс, что Ефремову изменят меру пресечения и уменьшат срок, либо заменят колонию общего режима на пребывание в колонии-поселении, отметила Меркачева. Для этого Ефремов должен озвучить свою четкую позицию по делу и отметить в апелляции, что он раскаивается, добавила она.

Ранее суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, напоминают «Дни.ру». Звезды по-разному отреагировали на решение суда, в частности, певица Любовь Успенская сильно переживает и часто плачет, пишет «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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