Кириенко открыл проект, который изменит жизнь креативных россиян

Сергей Кириенко провел церемонию открытия «Российской креативной недели» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко открыл в Москве «Российскую креативную неделю» — международный фестиваль, посвященный креативной индустрии. Во время торжественной части мероприятия госслужащий сообщил, что событие позволит решить ряд вызовов, стоящих перед страной, например, помочь талантливым россиянам в превращении своего творчества в бизнес.

«У творческих людей должна быть возможность превращать свое творчество в бизнес, — сказал Кириенко, общаясь с журналистами. — Вложения в свой талант требуют колоссальных затрат. Я понимаю формулу, которую недавно вспоминал президент, что художник должен быть голодным, чтобы творить. Я считаю, что это не так. Правильная история, когда талантливый человек не просто может заниматься творчеством в свободное время, а когда творчество обеспечивает ему возможность нормально жить и кормить свою семью».

Теодор Курентзиса станет хэдлайнером культурной программы «Креативной недели» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Во время церемонии открытия «Креативной недели» Сергей Кириенко также заявил, что креативная индустрия играет важнейшую роль в экономике. По словам первого замглавы администрации президента, необходимо создавать условия для того, чтобы индустрия развивалась не только в крупных, но и в небольших городах. Эта задача требует изменений в законодательстве, отметил Кириенко: «Нам надо договориться: какими они должны быть. Мы понимаем, что основой креативной индустрии являются человеческий капитал и творческий потенциал. Что должно быть сделано в системе образования, чтобы поддерживать этот потенциал?»

«Российская креативная неделя» впервые проходит в Москве с 11 по 13 сентября. На протяжении всех дней в Парке Горького будут работать 14 лекториев по креативной индустрии. Среди спикеров: режиссеры Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Жора Крыжовников, актер Владимир Машков, музыкант Алексей Кортнев, продюсер Николай Картозия, художник Миша Mos, а также губернатор ХМАО Наталья Комарова (Югра — официальный партнер «Креативной недели»). 12 сентября на площадке состоится гала-концерт с участием дирижера Теодора Курентзиса.

«Креативная неделя» проходит в Парке Горького Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На территории форума работают 14 лекториев Фото: Владимир Андреев © URA.RU