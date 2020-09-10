Чиновник из ХМАО помог мэру украсть квартиру

В ХМАО следственный комитет возбудил уголовное дело на бывшего и. о. главы поселка Таежный Павла Малых. Его обвиняют в незаконной передачи квартиры бывшему мэру поселка Надежде Симоновой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по ХМАО.
«В период исполнения обязанностей, явно превышая свои должностные полномочия, поручил подчиненному работнику администрации городского поселения подготовить заведомо незаконный договор социального найма жилого помещения и договор безвозмездной передачи квартиры в порядке приватизации в собственность действующей главе указанного муниципального образования», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО
Также в пресс-службе добавили, что экс-глава поселка Таежный на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении не состояла. Это повлекло существенное нарушение прав жителей поселка, нуждающихся в жилье.
Ранее URA.RU сообщало, что администрация поселка Таежный пытается через суд оспорить действия своей экс-главы Надежды Симоновой, которая, будучи у власти, оформила на свою семью муниципальную квартиру.
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