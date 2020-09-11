К Ефремову началось паломничество в СИЗО

К актеру Михаилу Ефремову в СИЗО №5 ходят толпы людей с передачками. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Иванов, который посещал артиста в изоляторе.
«Сотрудники изолятора говорят, что к Ефремову началось паломничество, простые люди несут передачи» — цитирует Иванова RT. Отмечается, что всего за несколько дней актер исчерпал свой месячный лимит в 30 кг на передачи. По словам члена ОНК, артист просит сказать поклонникам, что он ни в чем не нуждается. Также артисту прислали более ста писем от фанатов, и он пообещал на все ответить.
По словам Иванова, к условиям содержания у Ефремова претензий нет. Он нашел общий язык с сокамерниками, и даже играет с ними во дворике во время прогулок.
Ранее член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что сокамерники актера не жалуются на его поведение. К нему не было претензий и у сотрудников СИЗО №5. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. В свою первую ночь в СИЗО актер плохо спал, передает агентство Nation News. Надзирателям даже пришлось дать ему валерьянку.
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