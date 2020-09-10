10 сентября 2020

В сфере культуры Екатеринбурга произошла громкая отставка

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Выездное заседание комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Екатеринбург
Татьяна Иргалеева проработала на посту директора ЦК «Урал» меньше года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В муниципальном центре культуры «Урал», который считается оплотом команды экс-куратора культуры Екатеринбурга Татьяны Ярошевской, меняется руководство. Директор учреждения Татьяна Иргалеева покидает должность менее чем через год после назначения. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Вот и наступил мой последний рабочий день в центре культуры „Урал“. <…> На днях мы защитили концепцию развития Центра на ближайших три года, и потому я с легким сердцем покидаю учреждение, понимая, что все будет хорошо», — написала Иргалева. В ЦК «Урал» она работала с 2012 года.

Начальник городского управления культуры Илья Марков, которого Иргалеева (работавшая с ним с 2012 года) сменила на посту директора ЦК осенью прошлого года, заявил URA.RU, что решение об увольнении менеджера «было принято давно» и является «обоюдным». Также он отметил, что на текущий момент на место директора учреждения рассматривается несколько кандидатур, не став раскрывать фамилии.

9 сентября Иргалеева презентовала депутатам гордумы Екатеринбурга и чиновникам мэрии (включая нового заместителя главы города Екатерину Сибирцеву) концепцию развития центра. Публичных претензий к ее докладу не было.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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