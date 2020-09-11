11 сентября 2020

Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой. «Это неприлично»

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров назвал видео с пытками неприличным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает ролик с пытками жителя республики неприличным. Он уверен: в интернете ему не место.

Ранее URA.RU сообщало, в интернете появилось видео, на котором якобы бывший модератор чата оппозиционного telegram-канала 1ADAT «извиняется» за то, что выступал против главы Чечни Рамзана Кадырова и садится на бутылку. Администраторы паблика высказали мнение, что юношу заставили это сделать. Парень на ролике сказал, что ему 19 лет. Ни он сам, ни его родные не обращались за помощью в чеченский аппарат уполномоченного по правам человека.

Кадыров заявил, что ролик нельзя было публиковать в соцсетях, так как он не соответствует нормам приличия. «Не надо было это оглашать, это неприлично. Когда наши люди публиковали людей со снятыми штанами, я первый был против этого», — цитирует чеченского лидера Nation News. Несмотря на это, директор рынка в Ойсхаре Саид Чубаев пригрозил продолжить пытки бутылкой в республике. Свое видеообращение он выложил в Instagram. В кадре мужчина не представляется, его имя называет «Инфо24». «Подрастающие ублюдки взяли пример и начали снимать видео. Знайте, бутылок еще много, держите свои языки за зубами. За все придется отвечать. За каждое слово будет спрос», — заявляет мужчина. По словам автора, запись адресована тем, «кто сейчас делает видеообращения на русском языке и присылает их в адрес главы Чеченской Республики».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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