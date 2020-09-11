В ночь с 11 на 12 сентября в центре Екатеринбурга рядом с баром «Американка» произошло нападение на молодого человека. Полиция разыскивает трех подозреваемых.
«На Малышева, рядом с баром „Американка“ на молодого человека, которому на вид около 20—25 лет, напали три парня. Молодого человека ранили ножом и скрылись», — передает слова очевидца портал Е1.
Рядом с баром работали полицейские, из заведения какое-то время никого не выпускали. Сообщается, что подозреваемые убежали по улице Вайнера в сторону Ленина и скрылись. Девушка, знакомая с ситуацией, сообщила, что пострадавший умер в реанимации. Однако информация официально не подтверждена.
Бар «Американка» стал самым популярным местом среди иностранных болельщиков во время матчей футбольного чемпионата мира в Екатеринбурге в 2018 году. Только за первые сутки мундиаля туристы выпили здесь месячный запас пива. Видео с кутежей в «Американке» разлетелось по соцсетям и СМИ. После оглушительного успеха руководство бара и решило открыть одноименную точку в Катаре.
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