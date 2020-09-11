11 сентября 2020
10 сентября 2020

Около легендарного бара в Екатеринбурге произошла поножовщина. Свидетели сообщают о погибшем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, криминал, наручники, нож, поножовщина
Трое нападавших «пырнули» ножом мужчину возле бара «Американка» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ночь с 11 на 12 сентября в центре Екатеринбурга рядом с баром «Американка» произошло нападение на молодого человека. Полиция разыскивает трех подозреваемых.

«На Малышева, рядом с баром „Американка“ на молодого человека, которому на вид около 20—25 лет, напали три парня. Молодого человека ранили ножом и скрылись», — передает слова очевидца портал Е1.

Рядом с баром работали полицейские, из заведения какое-то время никого не выпускали. Сообщается, что подозреваемые убежали по улице Вайнера в сторону Ленина и скрылись. Девушка, знакомая с ситуацией, сообщила, что пострадавший умер в реанимации. Однако информация официально не подтверждена.

Бар «Американка» стал самым популярным местом среди иностранных болельщиков во время матчей футбольного чемпионата мира в Екатеринбурге в 2018 году. Только за первые сутки мундиаля туристы выпили здесь месячный запас пива. Видео с кутежей в «Американке» разлетелось по соцсетям и СМИ. После оглушительного успеха руководство бара и решило открыть одноименную точку в Катаре.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...