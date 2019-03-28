«Американка» стала любимым местом иностранцев во время чемпионата мира — 2018 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Чемпионат мира по футболу 2018 в Екатеринбурге

Екатеринбургский бар «Американка» сумел найти инвесторов для открытия одноименной точки в Катаре к чемпионату мира по футболу в 2022 году. Как рассказал «URA.RU» управляющий «Американки» Александр Липин, в октябре состоится встреча с двумя-тремя катарскими предпринимателями, готовыми вложить средства в развитие бизнеса.

«По законам Катара большая часть бизнеса должна принадлежать местным. Мы сумели найти людей, которые заинтересовались в открытии бара и хотят выступить в качестве соучредителей», — сказал «URA.RU» Липин.

Планируется, что новый бар будет открыт в столице Катара — Дохе. Площадь заведения будет 200 квадратных метров. Для сравнения, «Американка» на Вайнера в Екатеринбурге занимает около 150 квадратных метров. Липин отметил, что катарская «Американка» будет выполнена в той же стилистике, что и в Екатеринбурге: «Чтобы иностранцы, которые были на чемпионате мира — 2018, узнали наше место».

Напомним, бар «Американка» стал самым популярным местом среди иностранных болельщиков во время матчей футбольного чемпионата мира в Екатеринбурге в 2018 году. Только за первые сутки мундиаля туристы выпили здесь месячный запас пива. Видео с кутежей в «Американке» разлетелось по соцсетям и СМИ. После оглушительного успеха руководство бара и решило повторить результат на мундиале в Катаре.