В Хабаровске митинг в поддержку Фургала собрал менее 700 человек

В Хабаровске неуклонно снижается численность участников несанкционированных митингов в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает мэрия города.
«На площадь Ленина вышло около 700 человек», — сказано на сайте администрации. В мэрии подчеркнули, что требования митингующих остаются прежними.
Хабаровская полиция также продолжает обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан. За все время протестов местные правоохранители зафиксировали свыше четырех тысяч нарушений, совершенных участниками автопробегов в поддержку Фургала. Было составлено 178 административных протоколов. 23 человека арестованы.
Сергея Фургала задержали в начале июля. Его обвиняют в организации убийств и покушений на региональных предпринимателей в 2004—2005 годах. Бывший глава региона не признает свою вину уже третий месяц, сообщает «
Одного из фигурантов дела Фургала ранее выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест, передает агентство Nation news. Однако сам экс-губернатор по-прежнему находится в следственном изоляторе. Недавно к нему в камеру подселили фигуранта другого скандального дела, бывшего министра Михаила Абызова, который обвиняется в коррупции, пишет телеканал 360.
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