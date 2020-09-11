11 сентября 2020

В Хабаровске митинг в поддержку Фургала собрал менее 700 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция в поддержку Сергея Фургала. Хабаровск, плакаты, протестующие, шествие, несанкционированная акция, преображенский собор, фургал сергей портрет, хабаровск
Число митингующих в Хабаровске продолжает сокращаться Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

В Хабаровске неуклонно снижается численность участников несанкционированных митингов в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает мэрия города.

«На площадь Ленина вышло около 700 человек», — сказано на сайте администрации. В мэрии подчеркнули, что требования митингующих остаются прежними.

Хабаровская полиция также продолжает обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан. За все время протестов местные правоохранители зафиксировали свыше четырех тысяч нарушений, совершенных участниками автопробегов в поддержку Фургала. Было составлено 178 административных протоколов. 23 человека арестованы.

Сергея Фургала задержали в начале июля. Его обвиняют в организации убийств и покушений на региональных предпринимателей в 2004—2005 годах. Бывший глава региона не признает свою вину уже третий месяц, сообщает «Царьград».

Одного из фигурантов дела Фургала ранее выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест, передает агентство Nation news. Однако сам экс-губернатор по-прежнему находится в следственном изоляторе. Недавно к нему в камеру подселили фигуранта другого скандального дела, бывшего министра Михаила Абызова, который обвиняется в коррупции, пишет телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...