11 сентября 2020

Синоптик назвал регионы, в которых сентябрь окажется теплым

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Клипарт. Екатеринбург, шерстнева анна, сентябрь, осень
В хорошую погоду россиянам посоветовали отправиться на природу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ближайшие три дня в центре Европейской России окажутся солнечными. Также хорошая погода будет держаться на юге России, сообщает ситуационный руководитель Росгидромета Юрий Варакин.

«В центре Европейской России в сентябре осадки в норме. Грядущие три дня будут солнечными. В Краснодарском крае температура воздуха 29-31 градус, в Крыму чуть прохладнее, 27-29», — рассказал Варакин в интервью РИА «Новости».

Эксперт отметил, что в столичном регионе, а также Владимирской и Ярославской областях, в четверг 10 сентября прошли дожди. Поэтому Варакин рекомендует жителям в теплые дни отправиться на природу. Он напоминает, что после дождя в местных лесах появились грибы.

7 сентября Гидрометцентр уже предсказывал «супервысокую» температуру в регионах России. Традиционно холодного сентября не будет, пишет телеканал «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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