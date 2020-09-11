Синоптик назвал регионы, в которых сентябрь окажется теплым

Ближайшие три дня в центре Европейской России окажутся солнечными. Также хорошая погода будет держаться на юге России, сообщает ситуационный руководитель Росгидромета Юрий Варакин.
«В центре Европейской России в сентябре осадки в норме. Грядущие три дня будут солнечными. В Краснодарском крае температура воздуха 29-31 градус, в Крыму чуть прохладнее, 27-29», — рассказал Варакин в интервью РИА «Новости».
Эксперт отметил, что в столичном регионе, а также Владимирской и Ярославской областях, в четверг 10 сентября прошли дожди. Поэтому Варакин рекомендует жителям в теплые дни отправиться на природу. Он напоминает, что после дождя в местных лесах появились грибы.
7 сентября Гидрометцентр уже предсказывал «супервысокую» температуру в регионах России. Традиционно холодного сентября не будет, пишет телеканал «
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