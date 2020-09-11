В России начался конкурс на лучшее применение мавзолея без Ленина

Россиянам предложили придумать, как использовать мавзолей без тела Владимира Ленина. Всероссийский союз архитекторов собирается превратить здание в музей, сказано на официальном портале организации.
«С учетом близости самого знаменитого сооружения Щусева к музею русской архитектуры представляется целесообразным преобразовать мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трех версий мавзолея — фанерной, деревянной и гранитной», — считают в союзе архитекторов. Однако организаторы конкурса приветствуют и другие мысли о том, как использовать мавзолей. Цель конкурса — разработать целый банк новых идей.
Политического заказа в конкурсе нет. Союз архитекторов считает, что мавзолей не нарушает русские традиции и волю вождя. К тому же, по мнению участников организации, он неуместен в центре столицы России, «осознавшей ошибки прошлого».
Заявки на конкурс с эскизами идей принимаются до 19 октября. Итоги конкурса подведут с 11 по 13 ноября на фестивале «Зодчество». Победителям достанутся дипломы союза архитекторов. Также они смогут поучаствовать в спецвыпуске YouTube-шоу на канале ОpenArch.
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