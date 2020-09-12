Политолог: кого, на самом деле, боится Лукашенко

Возможные преемники Александра Лукашенко боятся преследований Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Белорусские политики, которые могли бы занять президентское кресло вместо действующего главы государства Александра Лукашенко, боятся заявлять о своих амбициях. Однако и сам Лукашенко опасается подвоха со стороны своих министров и силовиков, рассказал URA.RU белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«Если сейчас кто-то из сильных (политических) фигур заявит о желании претендовать на пост президента, то он будет либо арестован, либо убит, либо будет вынужден эмигрировать из страны. Вряд ли кто-то, особенно из чиновников, заявит о таких своих амбициях, это будет иметь для них и их семьи печальные последствия», — объяснил Болкунец. Политолог уверен, что если «окошко возможностей» все-таки откроется, то на арену выйдут много сильных, уважаемых политиков, которые будут способны завоевать популярность в обществе.

Для создания такой политической ситуации есть всего три сценария, считает Болкунец. Первый — добровольный уход Лукашенко в отставку, второй — проведение референдума для изменения Конституции и самый сложный, третий — уход президента по состоянию здоровья. Впрочем, самостоятельно Лукашенко все равно не уйдет, поскольку напуган точно также, как и политики, которые не могут заявиться на президентские выборы, уверен политолог.

«Лукашенко никогда не согласится на вторую роль, он всегда хочет играть первую роль. Он не видит себя без политики, он боится, что его и его семью будут преследовать сегодняшние соратники после того, как он уйдет власти. То есть те, кто приходил к нему на совещания, главы КГБ, министры, которых он постоянно унижает на публике. Если они получат власть, то расправятся, в первую очередь, с ним», — заключил Болкунец.

Украинский журналист Дмитрий Гордон при этом уверен, что нового главу Беларуси назначат из России, пишет телеканал « Царьград ». Сам Лукашенко уже думает над проведением досрочных выборов в стране.