11 сентября 2020

В Екатеринбурге горит здание атомного надзора. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар начался с 40 квадратных метров Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

На ВИЗе загорелось трехэтажное здание Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Спасателям пришлось задействовать 17 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«Горит кровля здания. Предварительная площадь пожара 200 квадратных метров. На месте пожара работают 57 человек личного состава, 17 единиц пожарно-спасательной техники», — сообщили в ведомстве.

Сообщение о возгорании поступило около часа дня по местному времени. Пожар начался на переулке Северном. До приезда сотрудников МЧС из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Никто из находившихся в административном здании не пострадал.

На тушение пожара брошены 57 человек
Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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