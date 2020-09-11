Пожар начался с 40 квадратных метров Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

На ВИЗе загорелось трехэтажное здание Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Спасателям пришлось задействовать 17 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«Горит кровля здания. Предварительная площадь пожара 200 квадратных метров. На месте пожара работают 57 человек личного состава, 17 единиц пожарно-спасательной техники», — сообщили в ведомстве.

Сообщение о возгорании поступило около часа дня по местному времени. Пожар начался на переулке Северном. До приезда сотрудников МЧС из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Никто из находившихся в административном здании не пострадал.

На тушение пожара брошены 57 человек Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области