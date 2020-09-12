Адвоката актера Ефремова обвинили в хищении квартиры

Кирсановы не смогли выселить Эльмана Пашаева из квартиры Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Москве семья Кирсановых обвинила адвоката Эльмана Пашаева, который представлял интересы актера Михаила Ефремова в деле о ДТП со смертельным исходом, в хищении квартиры. Об этом сообщил адвокат Владимир Слащев.

«В 2005 году он приватизировал на свою семью всю квартиру и оставил Елену Кирсанову без единственного жилья», — цитирует Слащева ТАСС. Отмечается, что Пашаев снимал у женщины комнату, а вместо оплаты спаивал ее. По данным адвоката, Кирсанова страдает заболеванием, связанным с расстройством личности. В 1997 году женщина прописала его в квартире, а позже стало известно, что Пашаев вступил с ней в брак.

Семья Кирсановой неоднократно пыталась выселить Пашаева из квартиры. В ответ он угрожал им и даже прописал в жилье своих детей от первого брака. Кирсановы неоднократно обращались в прокурору, ФСБ, Следственный комитет и к главе МВД. По словам адвоката, попытки вернуть квартиру не увенчались успехом.

Актер Михаил Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Он недоволен работой своего защитника, пишет RT. Сам адвокат назвал подобные заявления глупостью. Ефремов осужден на 8 лет колонии. Также Пашаеву грозит уголовное дело, так как он приводил на суд трех свидетелей, чьи показания не подтвердились.