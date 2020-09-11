Адвокату Ефремова Пашаеву грозит уголовное дело

Адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего в суде актера Михаила Ефремова, могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом рассказал адвокат Андрей Князев в эфире радио «Комсомольская правда».
«[Пашаеву] может грозить и уголовное преследование», — заявил Князев. По его словам, дело могут завести из-за того, что адвокат приводил на суд трех свидетелей, чьи показания не подтвердились.
Ранее Пашаев заявил, что защищал Ефремова безвозмездно, передает «Утро.ру». Также бесплатно работали шестеро его помощников, добавил Пашаев. В Минюсте РФ планируют лишить его статуса адвоката. Однако Пашаев считает, что он, несмотря на отсутствие статуса, сможет вести дела, передает телеканал 360.
Ефремов осужден на 8 лет колонии за ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Актер уже отказался от Пашаева.
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