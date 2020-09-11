11 сентября 2020

Адвокату Ефремова Пашаеву грозит уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль
Показания свидетелей по делу Ефремова не подтвердились Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего в суде актера Михаила Ефремова, могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом рассказал адвокат Андрей Князев в эфире радио «Комсомольская правда».

«[Пашаеву] может грозить и уголовное преследование», — заявил Князев. По его словам, дело могут завести из-за того, что адвокат приводил на суд трех свидетелей, чьи показания не подтвердились.

Ранее Пашаев заявил, что защищал Ефремова безвозмездно, передает «Утро.ру». Также бесплатно работали шестеро его помощников, добавил Пашаев. В Минюсте РФ планируют лишить его статуса адвоката. Однако Пашаев считает, что он, несмотря на отсутствие статуса, сможет вести дела, передает телеканал 360.

Ефремов осужден на 8 лет колонии за ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Актер уже отказался от Пашаева.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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