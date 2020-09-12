В Кургане решается главная интрига года

Курганские власти в ожидании итогов выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Сегодня в единый день голосования решится главная интрига года — какой будет Курганская областная дума. Политические инсайдеры URA.RU в ожидании ответа на вопрос — удастся ли губернатору Вадиму Шумкову сформировать управляемый парламент.

«Это главный на сегодня вопрос. Глава региона потратил уйму времени и сил на согласование списков кандидатов, которые будут допущены на выборы. И удивительным образом совпало, что неугодные кандидаты, оппозиционеры и просто скандалисты, в этот список не попали», — пояснил один из крупных политиков.

По мнению другого инсайдера, намерения Шумкова жестко взяться за депутатов он продемонстрировал на встрече с лидерами городских и районных отделений одной из партий. «Шумков тогда в своем выступлении несколько раз повторил, что работать в расслабленном режиме у депутатов больше не получится, все будут задействованы. Это ли не намерение контролировать деятельность депутатов? И спорить с ним на эту тему никто и не будет, если победят те, кто нужен», — поделился источник.

Еще один политик акцентировал, что некоторые кандидаты в депутаты до своего переизбрания продемонстрировали намерение дружить с властью. Они вкладывают деньги в ремонт соцобъектов.

В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU ранее комментировали, что в полномочия губернатора не входит согласование списков кандидатов в думу. Также глава региона не контролирует работу депутатов.

Выборы в Курганскую облдуму проходят с 11 по 13 сентября. Жители региона также выбирают депутатов Шадринской гордумы и 22 районных дум.