По какой причине «кирпич» установлен по центру дороги, неизвестно Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Березниках (Пермский край) по центру проезжей части разместили запрещающий дорожный знак. Он находится возле торгового центра «Оранж молл» — теперь к ТЦ невозможно проехать с улицы Пятилетки.

«Уважаемые автолюбители, будьте осторожны на спуске к „Оранж Моллу“ со стороны улицы Пятилетки. Городские службы установили запрещающий знак», — написали представители ТЦ в соцсетях.

Некоторые местные жители предполагают, что проезжую часть перекрыли из-за того, что эта дорога начала разрушаться, однако официальная причина неизвестна. На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарий у руководства ТЦ, администрации и ГИБДД Березников. В УГИБДД по Пермскому краю также не смогли назвать точную причину установки знака, однако отметили, что решение об этом принимают собственники дороги.

Фото: страница «Оранж Молл» во «ВКонтакте»

Фото: страница «Оранж Молл» во «ВКонтакте»