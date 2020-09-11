Владельцы машин и члены избиркомов гадают, кому понадобились фото с парковки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Номера автомобилей, припаркованных возле избирательных участков в Ноябрьске (ЯНАО), фотографируют неизвестные. Очевидцы сообщают URA.RU, что такие «фотографы» были замечены как минимум у трех избирательных участков, а источники в политических кругах уверены, что речь идет о провокации.

«Можно говорить о двух версиях, кто это и зачем фотографирует машины и их номера, — сообщил собеседник агентства. — Возможно, что речь идет о провокации „уличных технологов“, которые прибыли в Ноябрьск для поддержки одной из партий, а возможно, что с помощью номеров машин кто-то попытается выйти на избирателей и провести опрос». Если в первом случае непонятно, чего хотят добиться провокаторы, то во втором — наверняка они попытаются получить результаты, отличные от официальных итогов голосования, пояснил инсайдер.

В любом случае собеседники уверены: согласно распространенной практике, на такую «полевую» работу выходят обычно «наркоманы и бывшие сидельцы». Момент «работы» фотографа очевидцы попытались зафиксировать, но на безопасном удалении.

Оперативно получить комментарии в городской избирательной комиссии не удалось — на момент публикации уполномоченные сотрудники оказались заняты. В пресс-службе мэрии Ноябрьска сообщили, что информации о «фотографах» у них нет. «Нам ничего не известно о таких случаях», — сообщили в горадминистрации.

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