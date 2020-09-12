Группа «Градусы» едет в Екатеринбург на православный фестиваль

Выступление группы стартует в 19:00 на главной сцене «Скрепы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Группа «Градусы» сообщила в соцсетях о приезде в Екатеринбург для участия в православном фестивале «Скрепа». Объявления об этом появились в аккаунтах поп-группы в соцсетях.

«Очень круто быть частью такого замечательного мероприятия, как #СКРЕПАФЕСТ, — сообщается на странице группы в Instagram. — Ведь семья — это очень важная часть жизни каждого человека. Мы ожидаем увидеть много улыбок на ваших лицах во время концерта, в поддержку семейных ценностей, всеобщего благополучия и счастья! Приходите и семью приводите!». Ожидается, что «Градусы» исполнят такие свои хиты, как «Режиссер», «Голая», «Вали гуляй» или «Хочется».

Фестиваль «Неделя Семьи „Скрепа“», проходящий в эти дни в Екатеринбурге, приурочен к празднику русских святых Петра и Февронии — покровителей семьи, любви и верности. Организатором выступил фонд святой Екатерины при поддержке Екатеринбургской митрополии и администрации Екатеринбурга.

В воскресенье вечером, 13 сентября, на закрытии фестиваля выступят екатеринбургские музыкальные коллективы. В 19 часов на главную сцену выйдут группа «Градусы», а затем прославленная рок-семья — певица Ольга Кормухина и лидер группы «Парка Горького» Алексей Белов.