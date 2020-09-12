12 сентября 2020

Пушков оценил риск наступления глобальной войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в МИА
По мнению Алексея Пушкова, СМИ излишне драматизируют ситуацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Речи о переходе американо-китайского конфликта в военную фазу в настоящее время не идет. Отношения двух стран хоть и далеки от идеальных, однако это далеко не предвоенная обстановка, считает представитель Пермского края в Совфеде РФ Алексей Пушков.

«Понятно желание писать геополитические картины яркими красками постимпрессинистов, но, по большей части, большая политика пишется акварелью, кроме периодов резкой разбалансировки системы, когда начинаются реальные войны и картины уже пишутся кровью», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его мнению, отношения между США и Китаем сейчас далеки до реальной войны, речь идет о нарастании враждебности.

Пушков отметил, что СМИ при анализе отношений двух стран излишне драматизируют ситуацию. Они пытаются броскими заголовками привлечь внимание к публикациям и тем самым искажают сам реальное положение дел.

Ранее российский военный эксперт Игорь Коротченко спрогнозировал, чем может обернуться военный конфликт между Китаем и США, сообщает «Национальная служба новостей». По мнению эксперта, обе страны примерно равны по силам, и война между ними в конечном итоге приведет к большому количеству человеческих жертв.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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